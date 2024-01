Fortaleza lidera lançamentos entre capitais nordestinas no último trimestre

Os dados analisados na noite de ontem, 4, pelo Sindicato da Construção no Ceará ( Sinduscon-CE ) ainda apontam a cidade como a segunda em vendas no mesmo comparativo - atrás apenas de Salvador (BA).

Fortaleza se mantém como mercado aquecido para a construção civil neste ano. Entre agosto e outubro deste ano, a capital cearense foi líder em lançamentos entre as capitais do Nordeste, com 24,56% do total de imóveis. No total, o número representou R$ 1,05 bilhão .

Para janeiro, os construtores planejam a divulgação dos dados de todo 2023, na qual esperam que o crescimento seja uma constante nos comparativos.

Padrões

Sérgio Macedo, presidente da Comissão de Pesquisas do Sinduscon Ceará, comemorou o bom momento do mercado local atestado pelos dados, quando foram lançados 26 empreendimentos no trimestre.

No ano, o Sinduscon contabiliza 80 lançamentos entre Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú. Desse total, 13 são do padrão econômico no qual se enquadra o Minha Casa, Minha Vida.

Ao todo, são 5.329 unidades habitacionais verticais de padrão econômico, 2.754 de demais padrões e ainda 796 casas.

"Vemos no país todo um certo desânimo no mercado imobiliário, mas o mercado de Fortaleza está lançando bem, está vendendo muito. Observamos que as nossas vendas, proporcionalmente, com relação ao lançamento, foram quase três vezes", comentou Macedo.