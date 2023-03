Custos da construção civil sobem 0,38% no Ceará em fevereiro

Os custos da construção civil no Ceará subiram acima das médias nacional e do Nordeste em fevereiro. No período, o custo médio subiu 0,38%, enquanto no Nordeste subiu 0,06% e nacionalmente houve alta de 0,08%.

Os dados são consolidados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos 12 meses, o custo médio da construção civil cearense acumula alta de 8,98%.

