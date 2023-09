Beach Park: residentes do Ceará têm nova chance de garantir ingressos promocionais

Você que mora no Ceará tem uma nova oportunidade para comprar ingressos para o Aqua Park do Beach Park com preços promocionais. No período de 26/9 a 12/10, o ingresso individual do segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2023), pode ser comprado por R$ 160 no PIX ou R$ 180 no cartão, onde pode ser parcelado em até 10 x R$ 18.

As compras dos ingressos promocionais para residentes do Ceará deverão ser feitas exclusivamente no site ingresso.beachpark.com.br. As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 31/12/2023, incluindo feriados. Essa é uma boa oportunidade tanto para aproveitar o Dia das Crianças como as férias de fim de ano.

E por falar em Dia das Crianças, a comemoração vai durar o mês inteiro no Beach Park, com uma programação exclusiva, com toda a magia do circo e atrações imperdíveis. No Aqua Park, uma “Kombi Circo” transformará a área das piscinas em um incrível show de circo todas as tardes do mês, com malabaristas, acrobatas e palhaços – além de flashmobs e shows dos Piratas com temática circense.