Fies: como renegociar dívida estudantil com desconto; veja no Dei valor

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Podem aderir ao Refis os estudantes que tenham assinado contrato do Fies até o segundo semestre de 2017

.

O Governo Federal lançou um novo programa de refinanciamento do Fies, com abatimentos que pode chegar a 92% da dívida.

Por isso, o Dei Valor desta quarta-feira, 26 de janeiro, traz todas as dicas de como vai funcionar o programa e como o estudante pode se regularizar. Os episódios vão ao ar sempre às 16 horas, no Youtube e TikTok do O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em suma, a MP permite a concessão de descontos nos juros e multas, troca ou oferta de garantias e o parcelamento dos débitos.

Podem aderir ao Refis os estudantes que tenham assinado contrato do Fies até o segundo semestre de 2017.

Atraso superior a 360 dias: estudantes inscritos no Cadastro Único ou que receberam auxílio emergencial em 2021 tem perdão de até 92% no valor consolidado da dívida. Os demais 86,5%.

Atraso superior a 90 dias: desconto da totalidade dos encargos e 12% do valor principal para pagamento à vista. Ou parcelamento em até 150 parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% de juros e multas.



Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e Tik Tok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Já viu os outros episódios do Dei Valor?

1º episódio

2º episódio

3º episódio

4º episódio

5º episódio

6º episódio

7º episódio

8º episódio

9º episódio

10º episódio

11º episódio

12º episódio

13º episódio

15º episódio

16º episódio

17º episódio

18º episódio

19° episódio

20º episódio

21º episódio

22º episódio

23º episódio

24° episódio

25° episódio

26° episódio



27° episódio

28° episódio

29° episódio

30° episódio

Economia na Real | Entenda tudo sobre a disparada dos preços dos combustíveis no Brasil no vídeo abaixo

Tags