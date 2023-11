CEO da Brisanet é o vencedor do Prêmio Equilibrista 2023

José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, foi eleito o Equilibrista de 2023 pelo Ibef-CE Crédito: Deisa Garcêz , em 13/10/2021

O CEO do Grupo Brisanet, Roberto Nogueira, foi escolhido como o grande vencedor do Prêmio Equilibrista 2023, que reconhece executivos e empresários de destaque, com o objetivo de valorizar a trajetória de profissionais da área financeira e de gestão empresarial. A premiação é realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), que realizou a votação em dois turnos. A solenidade de entrega ocorrerá no dia 21 de novembro, no Hotel Gran Marquise. Roberto Nogueira disputava o prêmio com outros dois empresários: o CEO da Alvoar, Bruno Girão, e a presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos, Patriciana Rodrigues, e teve maioria dos votos em uma disputa acirrada, de acordo com Ives Castelo Branco, presidente do Ibef-CE.

"Roberto é um brilhante empresário que começou lá no interior do Ceará, na cidade de Pereiro, levando sinal de internet a custo acessível para uma população, em sua maioria de baixa renda, incluindo essa população nos meios digitais. Através do sinal, ele leva a informação a toda essa população", disse Ives. A vice-presidente do instituto, Renata Paula Santiago, destacou ainda a importância do prêmio, com foco em trazer para a discussão temas baseados na nossa realidade: "é trazer temas importantes para serem debatidos, conhecendo a nossa realidade, conhecendo o que mais dificulta o nosso dia a dia", comentou. Roberto tem se consagrado como um dos dirigentes mais influentes no mercado nacional de Telecom. Em março de 2023, tornou-se Embaixador da Endeavor Brasil, fazendo parte do seleto grupo de líderes que compartilham suas experiências profissionais em grandes negócios com outros empreendedores em ascensão. "Fico muito feliz. É um reconhecimento do nosso foco em desenvolvimento do Nordeste, em interiorizar os investimentos, e é de grande valia para toda a companhia", disse o vencedor do prêmio. Com a vitória, Roberto Nogueira se junta a uma lista de executivos cearenses que conta com Beto Studart, Deusmar Queirós, Ednilton Soarez, Ivens Dias Branco, Fernando Cirino Gurgel, Cândido Pinheiro, Geraldo Luciano, Ari de Sá Neto, Severino Ramalho Neto e Pedro Lima. Empresa Padrão

Além do prêmio Equilibrista, o IBEF-CE também anunciou a empresa vencedora do Prêmio Empresa Padrão 2023: a Alvoar Lácteos, empresa que nasceu da fusão da mineira Embaré com a cearense Betânia.