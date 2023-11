Venda de veículos novos no Ceará cresce 13,86% no ano

Somente de janeiro a outubro deste ano, 58.766 motos zero quilômetro saíram das concessionárias do Ceará Crédito: Samuel Setubal

A venda de veículos novos no Ceará cresceu 13,86% em 2023, considerando os meses de janeiro a outubro. Foram 99.136 emplacamentos no período, sendo 10.317 apenas no mês passado. A alta se repete quando outubro é comparado com igual período de 2022 (17,20%) e também com setembro deste ano (5,04%), segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na categoria que pega apenas auto e comercial leve, os emplacamentos foram maiores em todas as bases de comparação também.

No acumulado do ano (35,36%), ante setembro (15,62%) e outubro de 2022 (20,97%). Na soma de 2023, notam-se 35.055 emplacamentos no segmento, sendo 3.657 apenas no mês passado. Já a comercialização de motos novas cresceu 15,59% de janeiro a outubro de 2023, apresentou alta (15,20%) frente a igual mês do ano passado, mas teve leve recuo de 0,02%, tendendo para estabilidade, ante o mês imediatamente anterior. Em números absolutos, os motociclistas foram os que mais compraram no ano, totalizando 58.766 unidades de janeiro a outubro, sendo 6.116 motos somente no mês que passou. O calendário com um dia a mais de venda contribuiu para esse crescimento na margem, neste mercado que teve queda de vendas em setembro ante agosto. Venda de veículos novos em Fortaleza A venda de veículos novos cresce 15,82% no ano, em Fortaleza. Quando se comparam os 42.127 emplacamentos de janeiro a outubro de 2023 ante os 36.372 de igual período do ano passado. Se a análise for apenas outubro deste ano com o de 2022, a alta foi de 23,20%. Frente a setembro de 2023, foi de 14,39%.

Os dados separados dos segmentos auto e comercial leve mostram crescimento nas categorias no acumulado do ano (13,41%), ante setembro (16,25%) e também a outubro de 2022 (17,51%). Venda de Veículos novos no Brasil As vendas de veículos zero quilômetro no País cresceram 20,4% no mês passado, quando comparadas a outubro de 2022, conforme balanço da Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.