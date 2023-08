Vendas de motos sobem 14,4% em julho ante julho de 2022, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 14,4% no mês passado, na comparação com julho de 2022, chegando a 123 mil unidades. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 2, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Frente a junho, a comercialização de motocicletas novas no País caiu 12,3%.

Com isso, 902,8 mil motos foram vendidas no acumulado desde o início do ano, um crescimento de 21,3% frente aos sete primeiros meses de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos como também mais econômicos no consumo de combustível.

Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, a retração na margem - de um mês para o outro - se deve à seletividade dos bancos nas concessões de crédito, principalmente para motos das categorias de entrada, de até 250 cilindradas.

"Caso tivéssemos um cenário de maior oferta de crédito, teríamos dados positivos e perspectivas ainda melhores para o ano", comentou o executivo.