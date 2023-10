Ministro estima em R$ 15 bilhões valor de compras da agricultura familiar, após acordo com BNB

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defende acesso ao crédito para inscritos no CadÚnico Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Atualmente, o Governo Federal já desenvolve iniciativas que dão preferência à compra de itens alimentícios produzidos por agricultores familiares, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O CadÚnico inclui não apenas beneficiários do Bolsa Família, mas também de programas de fomento às atividades produtivas rurais e de cisternas. Com o convênio, a ideia é que as informações desse cadastro sejam compartilhadas com o BNB, que poderá oferecer linhas de crédito relacionadas ao Agroamigo, que tem 1,37 milhão de clientes ativos nos nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo, sendo 175 mil no Ceará. “Nós queremos chegar a cada pessoa do CadÚnico, que tenha vocação empreendedora, a fim de que ela tenha crédito, qualificação, assistência técnica e condições de abertura de portas para comercialização de produtos e serviços e com isso sair da pobreza”, disse o ministro Wellington Dias. O presidente do BNB, Paulo Câmara, por sua vez, disse que com esse convênio o banco “busca ter acesso a esses cadastros e fazer com que esse instrumento também ajude os programas sociais e as pessoas, realmente, a melhorar de vida, empreender, ter condições realmente de gerar renda e emprego, fazendo a economia girar”. O superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio Machado, destacou que 80% dos clientes do Agroamigo estão no CadÚnico e 57% têm Bolsa Família.