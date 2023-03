Luiza Trajano vai integrar conselho econômico de Lula

‘Conselhão’ foi criado no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2003

A fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano, integrará o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Lula.



As informações foram divulgadas inicialmente pela colunista do jornal Folha de S.Paulo, Mônica Bergamo, e confirmado posteriormente por outros veículos nacionais de imprensa.

O convite foi feito pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pelo secretário do CDES, nesta sexta-feira, 3, em encontro na sede do grupo Mulheres do Brasil, que ela preside. A empresária aceitou o convite, embora não tenha feito nenhuma declaração oficial sobre o assunto até a publicação desta matéria.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social ou ‘Conselhão’ foi criado no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2003 e reúne representantes de diferentes setores da sociedade, notadamente empresários.

Luiza Trajano já integrou o CDES, anteriormente, e seu retorno ao órgão consultivo está inserido na proposta do ministro Alexandre Padilha de ter, pelo menos, 40% da composição do ‘Conselhão’ formado por mulheres.



