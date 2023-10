Green Yellow investirá R$ 34 mi em usina solar no Ceará

A usina em Morada Nova terá potência instalada de 6,8 GW (gigawatt) e capacidade de gerar 13,2 mil MWh (megawatt-hora), em parceria com a Exata Energia.

O foco será a chamada geração distribuída (GD) focada em clientes residenciais e pequenos comércios, que contarão com desconto no uso da rede até 2045. O contrato é de 20 anos.

O diretor comercial da Green Yellow no Brasil, Marcelo Varlese, disse que a escolha do Ceará para receber um dos novos empreendimentos do grupo envolve a combinação de uma tarifa alta cobrada pela concessionária de distribuição de energia e a alta irradiação solar. A empresa já possui uma usina no município do Cedro (a 394 km de Fortaleza).

“O Ceará reuniu duas dessas condições, assim como o Piauí e Minas Gerais. Esses são alguns dos estados onde a gente, muito provavelmente, vai ter maior viabilidade e potencial para desenvolver esses projetos solares”, disse Varlese, que acrescentou estar monitorando também o mercado de geração centralizada, inclusive tendo em vista a demanda que a cadeia do hidrogênio verde. “No ano passado, o Brasil foi o quarto país do mundo que mais adicionou capacidade instalada, de fonte solar, na sua matriz de geração de energia”, ressaltou.

“Sobre o hidrogênio verde é algo, sim, que a gente tem acompanhado com bastante atenção: todas as discussões e onde estão acontecendo, além dos projetos de leis que estão sendo estudados para se fomentar esse mercado e, talvez, subsídios, assim como aconteceu lá atrás com as eólicas e com a GD”, pontuou o diretor comercial da Green Yellow.



Veja dicas de economia de energia no Dei Valor!

Mais notícias de Economia