Mãe de criança autista consegue liminar para trabalhar remoto no Ceará

a ação, a funcionária argumentou que precisava continuar no trabalho remoto porque todos os cuidados relacionados ao filho, diagnosticado pela neuropediatra com TEA , ficam sob sua responsabilidade.

A decisão, em sede de tutela de urgência, foi dada pelo juiz Raimundo Dias de Oliveira Neto, da 1ª Vara do Trabalho de Sobral (região norte do Ceará) que deu prazo de até 15 dias para o cumprimento da liminar.

Uma funcionária da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para continuar trabalhando de forma remota para poder acompanhar melhor o filho com transtorno do espectro autista (TEA).

“Entendo que, desta forma, além de estar resguardado o direito do empregador de receber a força-tarefa da empregada, restará assegurado o tratamento imprescindível à criança, cujo melhor interesse é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e albergado também o cuidado com a própria saúde da trabalhadora”, afirma o juiz.

Ele reforçou que a decisão tem perspectiva que vai ao encontro da Recomendação nº 128/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, e considera, ainda, a Lei nº 14.457/2022, que instituiu, em setembro do ano passado, o Programa Emprega Mais Mulheres.

De acordo com a lei que criou o programa, a prioridade na alocação de vagas em atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho aos(às) empregados(as) com filho com até seis anos de idade ou com filho com deficiência sem limite de idade.