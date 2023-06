Home office no futuro? Projeção de trabalhadores em 2.100 viraliza

Uma projeção realizada pela empresa canadense de móveis Furniture At Work revelou por meio de fotos como seriam os trabalhadores do home office até o ano de 2.100. Segundo a pesquisa, as pessoas vão ser corcundas, terão olhos negros e inchados, além de garras nas mãos.

Com ilustrações gráficas desenvolvidas a partir de uma modelo digital, intitulada Anna, é possível observar as consequências aos aspectos físicos da personagem devido ao uso consistente de tecnologia, exposição à tela e má postura, além de destacar possíveis problemas de saúde mental.

As imagens foram criadas após uma pesquisa da universidade Leeds, no Reino Unido, na qual foi descoberto que um terço dos trabalhadores domésticos do país não tem um espaço de trabalho dedicado em casa, isto é, não destina um local específico para trabalhar em home office.



Sem ter um escritório próprio para a rotina profissional, Anna trabalha na cama, o que a fez ter costas curvadas e os ombros levantados. Já os olhos na tela durante a maior parte do dia a deixou com o olhar inchado e vermelho.



Além disso, por passar longas horas com a mão em volta do mouse seus dedos acabaram se enrolando em garras permanentes. Ela também foi vítima de ganho de peso, um sistema imunológico fraco devido à falta de ar fresco, ansiedade e depressão.



Trabalhadores home office no futuro: como evitar que a projeção se concretize?

Para evitar que os problemas sejam acarretados, especialistas destacam a importância de se conservar um ambiente destinado ao trabalho remoto, para separar a vida pessoal e a profissional ainda trabalhando dentro de casa.

É recomendado ainda o uso de cadeiras ergonômicas para evitar o desenvolvimento de problemas de má postura.



