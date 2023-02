Temporada 2023 de cruzeiros prevê injetar R$ 1,2 milhão na economia do Estado

Primeira embarcação atracou em Fortaleza com mais de mil turistas a bordo

O primeiro cruzeiro da temporada 2023 chegou em Fortaleza, na manhã deste sábado, 25. A expectativa é que, até o final de abril, mais oito embarcações atraquem na Capital, injetando cerca de R$ 1,2 milhão na economia do Estado.

Diferente dos últimos anos de pandemia, a movimentação do turismo marítimo tem projetado bons resultado. No Brasil, são esperados R$ 2 bilhões, o que representaria a melhor temporada dos últimos dez anos.

O Cruzeiro Volendam atracou no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza com 1.172 turistas internacionais, sendo sua maioria de origem americana, e cerca de 70 tripulantes a bordo.

Ao desembarcarem, todos foram convidados a visitar alguns pontos turísticos, como o Mercado Central, a Catedral, o Theatro José de Alencar, o Centro de Turismo do Ceará e a Avenida Beira Mar.

Turistas desembarcam no Terminal de Passageiros do Mucuripe (Foto: Divulgação)



Segundo a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, além dos cruzeiros oferecerem experiencias únicas e completas aos viajantes, para o Estado é uma oportunidade de negócios.

“Essa atividade representa uma cartela de oportunidades para o mercado de serviços e produtos regionais, pois cada viajante gasta, em media, R$ 600”, avalia.

Ela ressalta também o trabalho que vem sendo realizado para atrair a indústria de cruzeiros ao Ceará.

“Intensificaremos a promoção em feiras e eventos internacionais para o mercado de cruzeiros. Estamos confiantes e sabemos da importância dessa atividade para o turismo estadual."

A secretária destaca que o bom acolhimento dos turistas que chegam por embarcações é fundamental para o seu retorno.

"É muito importante receber bem esse turista quando atraca no Ceará, pois ele volta em um outro momento e aproveita mais do nosso Estado, da nossa gastronomia e artesanato, injetando mais dinheiro na economia e gerando emprego e renda.”

A capital cearense deve ter uma estação agitada, que se deve ao fato do seu posicionamento geográfico em relação a Europa e aos Estados Unidos. O Terminal de Passageiros do Mucuripe é considerado o principal portão de entrada dos cruzeiros internacionais no Brasil vindos da Europa e da América Central.

Porém, a movimentação da temporada de cruzeiros, pela Prefeitura de Fortaleza, era aguardada já em outubro do ano passado, mas recebeu a sua primeira embarcação, apenas neste último sábado de fevereiro, postergando a injeção de valores na economia por quatro meses.



