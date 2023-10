Reclamações contra serviço de telecomunicação diminuem, diz Anatel

O recuo ocorreu principalmente na telefonia móvel. No celular pós-pago, a Anatel recebeu 18,2% de reclamações a menos e, no celular pré-pago, menos 14,4%.

Nos demais serviços, as quedas foram de 15,3% na TV por assinatura; 13,2% na telefonia fixa; e 6,9% na banda larga fixa.

Já na análise do volume de queixas, que representa a quantidade de contratos das prestadoras com os consumidores por meio do Índice de Reclamações (IR), há retração em relação à base de assinantes das prestadoras.

Leia mais Anatel começa a preparar desligamento dos sinais 2G e 3G

Sobre o assunto Anatel começa a preparar desligamento dos sinais 2G e 3G

O cálculo do IR (quantidade de queixas a cada 1 mil contratos) mostra que no primeiro semestre deste ano o índice foi de 0,37, sendo 11,9% menor que o do segundo semestre do ano passado e ainda o mais baixo desde 2015.

Dentre os assuntos mais reclamados, a categoria de cobrança continua a liderer. Ao mesmo tempo, apresentou a maior redução de reclamações: 18,11% a menos que no semestre anterior.