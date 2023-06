Sinal 5G será liberado para 11 Cidades do Ceará, diz Anatel

A entidade reforça que a a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato, pois depende do planejamento de cada prestadora

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar, nesta segunda-feira, 26, a faixa 3,5 GHz para 11 cidades cearenses. Assim, as operadoras poderão lançar o sinal 5G. No Brasil, mais de 187 municípios poderão ter acesso a essa tecnologia, espalhados em 21 estados. Confira a lista mais abaixo.

A ampliação foi decidida pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

Porém, a entidade reforça que a a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas cidades, já que a instalação antecipada depende do planejamento de cada prestadora.

Com isso, o Gaispi completa todas as cidades prometidas até o fim deste primeiro semestre. Ou seja, 30% do total de municípios brasileiros. Nesta etapa, estavam incluídas as 27 capitais, com municípios que possuíam mais de 500 mil habitantes.

Até o momento, 141 milhões de brasileiros têm acesso a esta tecnologia.

A partir dessa liberação, a previsão é que outras cidades antecipem o sinal 5G a partir de julho, conforme avancem as ações da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF). A previsão é que sejam alcançadas mais 1.103 cidades, agora as que possuem acima de 200 mil habitantes.

Logo após, a Anatel dará início à quarta fase, que vai liberar as cidades acima de 100 mil habitantes. No total, serão 1.377 municípios, e a previsão de conclusão é até junho de 2024.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado para as próximas liberações.

Outro detalhe citado pela Anatel é que, para impedir a interferência no sinal do 5G, as pessoas que têm antenas parabólicas precisam adaptar o equipamento.

Aqueles que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar o kit gratuito à Siga Antenado, entidade responsável de fazer uma "limpeza na faixa" e evitar essas interferências.

5G: veja quais cidades cearenses vão receber o sinal

Aracati



Barbalha



Beberibe



Caririaçu



Fortim



Icapuí



Marco



Martinópole



Missão Velha



Morrinhos



Uruburetama

A lista completa dos municípios pode ser conferida no site da Anatel.

