Ceará gera 10,9 mil novas vagas de emprego em agosto

No acumulado deste ano, o saldo de empregos no Estado é positivo em 37.966. Os dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged) foram divulgados nesta segunda-feira,2, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O Ceará fechou o mês de agosto com saldo de 10.932 empregos formais . São 4,8 mil vagas a mais do que o saldo de julho e o melhor resultado do mercado de trabalho cearense desde setembro do ano passado, quando houve um incremento de 12.065 vagas.

O Brasil gerou em agosto 220.844 vagas de emprego com carteira assinada, acumulando no ano um total de 1.388.062 vagas de emprego geradas. Com isso, o estoque de emprego formal chegou a 43.832.487 postos no mês, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior.

Terceiro maior saldo de empregos do NE

No Nordeste, houve desempenho positivo em todos os estados. Mas, em valores absolutos, o maior saldo de empregos em agosto é o de Pernambuco (15.566). Em seguida, aparece a Bahia, com 11.518 vagas, e depois o Ceará.

No Estado, um dos destaques é o aquecimento do mercado de trabalho em Fortaleza. Com saldo de 5.209 vagas, foi a 3ª capital do Brasil em geração de empregos formais, ficando atrás apenas de São Paulo (23.777) e do Rio de Janeiro (9.539). Também respondeu por 47,6% das vagas criadas no Estado.



Em agosto, o nível do emprego formal atingiu o total de 1.279.094 postos de trabalho com carteira assinada no Ceará. O período destaca-se ainda pela expansão de empregos em todos os setores produtivos acompanhados pelo MTE.

Destaque para os setores de serviços (3.797), indústria (2.507), comércio (2.300) e construção civil (1.351). No agronegócio, a diferença entre admissões e demissões ficou positiva em 977 vagas.