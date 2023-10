Preço do diesel sofre nova reoneração fiscal de mais R$ 0,02; entenda

Preço na bomba deve sofrer pequeno aumento, com reoneração escalonada de impostos federais Crédito: FERNANDA BARROS

Nesta segunda-feira, 2, é o primeiro dia útil com um novo reajuste no litro do óleo diesel. O combustível passa a ser R$ 0,02 mais caro por conta da recomposição das alíquotas de PIS e Cofins. Esse é o segundo aumento com a retomada dos tributos federais sobre o produto.

O valor estimado é do Instituto Combustível Legal (ICL) e da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A previsão é de que a alíquota integral de R$ 0,35 por litro seja cobrada a partir de janeiro de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde 2021, essas taxas sobre o diesel estavam zeradas como medida para reduzir o preço do combustível para o consumidor. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou a isenção até 31 de dezembro.

Leia mais Veto da Rússia à exportação de diesel terá impacto no Brasil Sobre o assunto Veto da Rússia à exportação de diesel terá impacto no Brasil Porém, a retomada da cobrança foi antecipada, no fim do primeiro semestre, para financiar o programa de descontos para carros populares e caminhões do governo federal. Segundo o analista de petróleo e gás, Bruno Iughetti, a cobrança retomada em setembro, com impacto de R$ 0,11 por litro no preço do produto, implicou repasse de R$ 0,10/litro nas bombas. Em seus cálculos ele acredita que essa volta escalonada do imposto federal apresente um aumento de R$ 0,03 (R$ 0,01 mais caro do que as entidades calculam). "A reoneração do diesel certamente produzirá vários impactos negativos tanto para os consumidores como para os setores produtivos com o aumento da inflação já que o diesel é um insumo essencial para toda a cadeia logística. Na última pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 24 a 30 de setembro, no Ceará, a média de preços do diesel S10 encontrada em 111 pontos de venda foi de R$ 6,14. Já o óleo diesel teve médio de preço encontrada de R$ 6,41.

O preço máximo de revenda foi de R$ 6,99 no S10. Já em Fortaleza, também no S10, a média de preço foi de R$ 6,04, em 33 postos pesquisados. Efeitos na inflação Por falar em aumento na inflação, na prévia da inflação de setembro ficou em 0,50% na Região Metropolitana de Fortaleza. Dentre os itens que puxam a alta está o diesel, além da gasolina e das passagens aéreas. O índice é o terceiro com a maior alta do País, atrás apenas de Belém (1%) e Brasília (0,87%).