Shopping Giga Mall oferece preços de pré-inauguração em setembro

A espera está quase no fim. O dia 28 de setembro marcará a inauguração do Shopping Giga Mall Messejana, que promete uma revolução no conceito de moda, comércio e inovação no Ceará. O empreendimento não se limita a ser um centro de compras, mas emerge como um parceiro estratégico para lojistas atacadistas de moda que visam expandir suas marcas.

Com o intuito de possibilitar esse crescimento, o Giga Mall oferece, durante o mês de setembro, preços de pré-inauguração diferenciados e exclusivos para quem deseja realizar a conquista de mais uma loja. Se você é um lojista que deseja estender suas operações do mundo virtual para o físico, expandir sua presença no mercado e se conectar diretamente com seus clientes, este é o momento de aproveitar essa oportunidade única.

Segundo a diretoria do Giga Mall, o coração do empreendimento é o Hub de Inovação, um espaço exclusivo para lojistas. Palestras inspiradoras, workshops práticos e conexões valiosas aguardam aqueles que buscam aprimorar suas estratégias de negócios, incorporar as últimas tendências da indústria e adotar tecnologias inovadoras para impulsionar suas operações. Além disso, um estúdio fotográfico estará disponível para sessões de fotos, lançamentos de coleções e criação de catálogos das marcas.