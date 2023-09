Hidrogênio verde: Fiec, Fiesp, Absolar e Abeeólica assinam acordo de cooperação

Parceria visa colaborar para ampliação da produção, uso do combustível e a consolidação desse mercado no território nacional, em especial em São Paulo e Ceará

Ampliar a produção e o uso do hidrogênio verde (H2V) no País e, assim, promover o desenvolvimento e consolidação desse mercado no território nacional, em especial em São Paulo e Ceará.

Esse é o objetivo do acordo de cooperação que será assinado nesta terça-feira, 26, pelas federações da Indústria dos estados do Ceará (Fiec) e de São Paulo (Fiesp), com as associações brasileiras de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica).

A iniciativa visa identificar potenciais sinergias na indústria local com a produção de eletrolisadores e demais equipamentos utilizados na produção do H2V e amônia verde, bem como contribuir para a construção de metas para produção e uso do combustível nos estados envolvidos.