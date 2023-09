5° lote de restituição do IR 2023 liberados: Veja como consultar no Dei Valor

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

O episódio dessa semana do Dei Valor mostra como consultar e o que fazer caso tenha caído na malha fina.

A Receita Federal liberou a consulta para o 5º lote de restituições do Imposto de Renda 2023 . Aproximadamente, R$ 7,5 bilhões em recursos devem ser repassados aos contribuintes.

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

