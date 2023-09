IR: 5º lote de restituição contempla 1,2 milhão de pessoas; veja como consultar

Consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 foi liberada pela Receita Federal Crédito: FCO FONTENELE

A malha em números A Receita divulgou ainda que, entre março e setembro deste ano, recebeu 43,4 milhões declarações do IRPF 2023, que teve 2022 como ano-base. Deste total, 1,3 milhão de declarações foram retidas em malha fiscal, o que corresponde a 3,1% do total de declarações recebidas. Veja os detalhes das declarações retidas na malha fina: 954.814 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é Imposto a Restituir (IAR). O número corresponde a 70% do total de DIRPF retidas;



386.102 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é Imposto a Pagar (IAP). O número corresponde a 28% do total de DIRPF retidas;



25.962 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é zero, isto é, não há valor de Imposto a Restituir, nem a Pagar. O número corresponde a 2% do total de DIRPF retidas. Veja os principais motivos de retenção na malha fiscal em 2023 58,1% - Deduções, sendo as despesas médicas o principal motivo de retenção (42,3% do total de motivos de retenção).

27,6 % - Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados.

10% - Divergências entre os valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) entre o que foi informado na Dirf e o que foi declarado pelas pessoas físicas nas DIRPF.

4,3% - Deduções do Imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos. Como consultar 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2022? Primeiro o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. Como é feito o pagamento da restituição? Os repasses da restituição são realizados na conta corrente informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Em casos nos quais a quantia não possa ser depositada na conta, o dinheiro será disponibilizado por 12 meses no Banco do Brasil (BB). Imposto de Renda: veja quem tem prioridade na hora de receber Os lotes foram divididos por ordem de prioridade de acordo com algumas regras estabelecidas na declaração. A primeira etapa contemplou a fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, seguidos dos que estão entre 60 e 79 anos.



Depois vieram as pessoas que possuem com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e os que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

É válido destacar que quem solicitou o recebimento por Pix teve o valor liberado diretamente no CPF indicado na declaração. Outros tipos de chave não são aceitas. Confira o calendário abaixo.

Imposto de Renda: confira as datas de pagamentos dos lotes Primeiro lote: 31 de maio (já pago)

Segundo lote: 30 de junho (já pago)

Terceiro lote: 31 de julho (já pago)

Quarto lote: 31 de agosto (já pago)

Quinto e último lote: 29 de setembro Entenda as novidades nas declarações Além dos rendimentos, há também outros dados que impõem obrigatoriedade de declaração. Confira abaixo: