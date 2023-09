Ceará possui um veículo para cada 6,69 habitantes; saiba mais

Pesquisa da Confederação Nacional de Municípios ainda mostra que Fortaleza fica entre os municípios com maior quantidade de automóveis; veja ainda municípios com mais acidentes

E se for avaliado o montante de motos , o Ceará fica em 23º do País, com um veículo do tipo para 4,81 habitantes. No Estado, são 1.314.125 de automóveis e 1.826.958 motocicletas para 8.791.688 habitantes. Além disso, são 402.531 caminhões.

Enquanto o Estado fica em nono do Brasil na comparação com outra unidades da federação na análise da proporção, a capital cearense repete essa mesma colocação no quesito quantidade.

O Ceará tem um veículo a cada 6,69 habitantes, ficando acima do dado do País (3,32). Considerando apenas os municípios, Fortaleza é uma das cidades com maior número absoluto de veículos (622.983). Veja cidades cearenses com mais impactos no fim da matéria

Quantidade de veiculos no Brasil

No País, São Paulo possui a maior frota de automóveis, com 19,86 milhões de unidades, correspondendo a 32,47% do total. Em segundo vem Minas Gerais, com 11,56%, seguido do Paraná, com 8,10%.

Ao todo, são 61,2 milhões de carros registrados no País. O aumento da frota chega a 14% ante o último estudo publicado, em 2018.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 22 de setembro, no Dia Mundial sem Carro, por meio do estudo técnico "Análise do impacto da frota de veículos nos Municípios brasileiros", da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O levantamento visa avaliar o crescimento da frota de veículos e as concentrações nas regiões brasileiras, com base nos dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), coletados até julho de 2023.

Problemas causados pelo trânsito

O estudo ainda mostra que a grande quantidade de veículos nos municípios não somente agrava problemas de congestionamentos, que elevam o tempo de viagens e geram impactos econômicos, assim como contribuem para aumento da sinistralidade, forte impacto na infraestrutura viária, problemas de saúde, poluição sonora e ambiental.