4 aplicativos para controlar as finanças pessoais

Aplicativos de finanças ajudam a controlar os gastos para economizar dinheiro (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) - Portal EdiCase

Quem nunca sentiu o salário acabando e o mês ainda longe de terminar? Por isso, manter uma gestão financeira eficiente é essencial não só para que a pessoa consiga cumprir com as obrigações do dia a dia, mas também para criar formas de economizar e traçar novos planos e objetivos de vida. Visando tornar essa organização financeira mais dinâmica, prática e assertiva, alguns aplicativos se tornaram pilares essenciais para a construção de um cotidiano mais eficiente e menos problemático. Pensando nisso, listamos quatro apps indispensáveis para aprimorar o gerenciamento do seu dinheiro. Confira! 1. Cumbuca Primeira startup a trabalhar o conceito de finshare no Brasil, a Cumbuca torna a relação financeira entre as pessoas mais simples, justa e transparente. O aplicativo facilita a divisão de despesas entre grupos como casais, amigos ou colegas de trabalho, sendo ideal para dividir as despesas de viagens, churrascos, a corrida por aplicativo ou, até mesmo, aquela entrega de comida.

Com funcionalidades únicas, o app possibilita compartilhar saldos e despesas com total transparência e visibilidade a todas as partes envolvidas. Para isso, basta depositar o dinheiro por Pix e alocar o saldo no grupo desejado. Os membros do grupo podem definir também a proporção com que cada integrante irá contribuir. Um pagamento pode ser dividido meio a meio, 80%-20% ou, até mesmo, uma pessoa pagando usando exclusivamente o saldo de outro membro do grupo. O app está disponível no iOS e Android. 2. Mobills O Mobills é uma outra ferramenta interessante para o controle financeiro. Ele se propõe a reunir informações sobre receitas e despesas dos usuários e oferece a possibilidade de visualização de gastos por categoria. A plataforma disponibiliza ainda calculadoras de juros simples e compostos, férias, investimento, 13° salário, saque-aniversário e saque-rescisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre outros itens. Outro destaque fica por conta da disponibilização de artigos voltados à educação financeira, sobre temas como seguro, poupança, negociação de dívidas e empréstimos. Gerenciar o próprio dinheiro possibilita traçar novos planos e objetivos (Imagem: fizkes | Shutterstock) 3. Orçamento Fácil Após ser sincronizado à sua conta bancária, o Orçamento Fácil faz o registro de renda, gastos e outras movimentações financeiras em tempo real, o que garante grande controle ao usuário. O app é uma ferramenta indispensável para aqueles que não possuem o hábito de abrir tanto o aplicativo bancário constantemente, trazendo simplicidade à organização do seu dinheiro. Por meio do calendário interno da plataforma, também é possível planejar investimentos e cadastrar gastos voltados aos meses seguintes, sabendo exatamente o que se espera para o futuro, evitando grandes surpresas. 4. Organizze O Organizze permite que as pessoas tenham uma visão mais clara das suas finanças. Por meio de um cadastro simples, os usuários podem avaliar exatamente para onde vai cada centavo de seu bolso e garantir uma previsibilidade financeira.