Bets: Câmara deve votar taxação de apostas esportivas nesta quarta

O relator do projeto de lei que regulamenta a tributação das apostas esportivas online, deputado e líder do PSDB, Adolfo Viana (BA), disse que vai manter em 18% a taxação sobre as empresas do setor, exatamente como previu a medida provisória editada pelo governo federal.

Ele também incluiu a taxação, com a mesma alíquota, sobre os cassinos virtuais. A expectativa é de que o texto seja votado nesta quarta, 13, em plenário.

Anteriormente, o parlamentar havia cogitado a possibilidade de reduzir a alíquota para 12%, mas a maioria dos líderes pediu que ela ficasse inalterada, até para que o valor fosse repartido atendendo a todos os interesses da Casa.