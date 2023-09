Preços em Fortaleza: alimentação e bebidas caem; transporte e educação sobem; veja

Táxi foi o item que mais encareceu em Fortaleza, no mês de agosto Crédito: FÁBIO LIMA

A inflação em Fortaleza fechou agosto em 0,74%, com as maiores contribuições para a alta de preços vindas dos grupos de educação (2,59%) e transportes (2,08%). Em seguida vieram saúde e cuidados pessoais (1,04%), habitação (0,77%) e vestuário (0,74%). Veja lista completa no fim da matéria A boa notícia é que alimentação e bebidas, grupo com maior peso na composição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tiveram deflação (-0,59%) no mês passado. Os dados da inflação oficial foram apresentados nesta terça-feira, 12 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de janeiro a agosto, o índice inflacionário de Fortaleza ficou em 3,62%, acima da média nacional (3,23%), sem apresentar deflação nos grupos pesquisados. As maiores elevações no período foram registradas em educação (9,19%) e transportes (8,6%). Já de agosto de 2022 a agosto de 2023, o IPCA na Capital ficou em 4,50%. Ou seja, abaixo do resultado no Brasil (4,61%). Os destaques foram para os grupos vestuário (9,40%), educação (9,34%) e saúde e cuidados pessoais (9,22%). No País, o IPCA foi de 0,23% em agosto, ficando 0,11 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,12% registrada em julho. No ano, acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Em agosto de 2022, a variação havia sido de -0,36%.