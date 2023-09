Empresário Binho Bezerra e esposa Luciana morrem em São Paulo

Por sua ligação com o Estado, Binho recebeu o título de cidadão cearense na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em 2013. Binho e a esposa Luciana deixam três filhos.

Nos negócios, o banqueiro deixou de ser controlador do BicBanco - fundado por seu pai (Humberto Bezerra), e seu tio (ex-governador Adauto Bezerra) - ao concluir a venda para o grupo chinês CCB, em 2013, num negócio avaliado naquela oportunidade em R$ 1,6 bilhão.

Após a transação, ele se tornou sócio da Ademicon, uma administradora de consórcios, mas também mantinha outros negócios na área financeira e imobiliária.

O legado do trabalho de Binho foi destacado nos últimos anos nos rankings de bilionários da Forbes, espaço que o empresário já ocupava há alguns anos. Na divulgação mais recente, Binho aparecia como o décimo com maior riqueza no Estado. No País, aparece em 205º, com fortuna estimada em R$ 1,55 bilhão.

Binho é filho de Humberto Bezerra, irmão gêmeo do ex-vice-governador do Ceará, Adauto Bezerra. Humberto faleceu em março de 2020, aos 93 anos, em decorrência de complicações após um procedimento cirúrgico.

Após saber dos falecimentos, quem se manifestou por meio das redes sociais foi o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT): "Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do empresário cearense Binho Bezerra e de sua esposa Luciana. Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares."



Também em mensagem pelas redes, o governador em exercício, presidente da Assembleia Legislativa do Estado e deputado estadual Evandro Leitão desejou aos familiares e amigos de Binho Bezerra e esposa "muita força e amparo neste momento de dor."