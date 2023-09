Cresce participação dos municípios do Interior na economia do Ceará

A força econômica do Ceará está em movimento. Um estudo divulgado nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) mostra que, embora a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentre a maior parte da produção econômica do Ceará - 61,77% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado - a participação dos municípios do Interior está crescendo.

Em direção oposta, as regiões que apresentaram maiores perdas de participação para a mesma base de comparação foram: Grande Fortaleza, com perda de 2,71%, Sertão de Sobral (-0,46%) e Litoral Oeste / Vale do Curu (-0,19%).

Dentre os municípios que registraram maiores ganhos de participação, na comparação do ano de 2020 em relação ao ano de 2002, foram: Cariri, com ganho de 0,96%, Serra da Ibiapaba (0,92%) e Litoral Norte (0,76%).

"Ainda assim, sem os efeitos da pandemia da Covid-19, a RMF registrou perdas de 1,33% e 2,3% no ano de 2019 em comparação com os anos de 2002 e 2010, respectivamente", aponta o estudo assinado pelos analistas de Políticas Públicas Daniel Suliano; Alexsandre Cavalcante; Cleyber Medeiros; Nicolino Trompieri Neto; Paulo Pontes e Witalo Paiva, e por Ana Cristina Lima Maia, assessora Técnica.

O estudo Produto Interno Bruto Municipal (No 07 – Agosto/2023) – PIB dos Municípios do Ceará – regiões de Planejamento-2020, mostra que esta perda recente é explicada, em grande parte, pelos efeitos negativos causados pelas restrições sanitárias relativas à pandemia da Covid-19.

No que se refere ao PIB per capita, a RMF apresentou valor 1,97 vez maior do que o PIB per capita do Interior do estado. Já quando se observa o período de 2002 a 2020, é possível perceber uma gradual redução da diferença entre elas, na medida em que a relação Interior/RMF passa de 0,42 em 2002 e 2010 para 0,48 em 2019 e chegando a pouco mais da metade em 2020, quando alcançou 0,51 – ressalta o trabalho.

Com PIB per capita de R$ 24.918, a Grande Fortaleza permanece, no entanto, acima do PIB per capita do Estado (R$ 18.168), considerando os dados de 2020.

Já no que tange as atividades que compõem o PIB, foi observado que em 2020 a região do Cariri apresentou a maior participação da agropecuária (14,25%) do total do setor no estado.