PIB do Ceará cresce 1,7% no 1° trimestre de 2023

Alta vem puxada pelo setor de serviços que cresceu 2 24% na comparação com período equivalente do ano passado

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 1,7% no 1° trimestre de 2023, na comparação com o 1° trimestre de 2022.

O resultado foi inferior ao verificado nacionalmente. No mesmo período analisado, o PIB do Brasil cresceu 4% puxado pela safra recorde de soja.

Já na comparação com o 4° trimestre de 2022, o PIB do Ceará teve crescimento de 2,26% nos primeiros três meses deste ano.

Nesse recorte, o resultado da economia foi superior ao registrado no País , que cresceu 1,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

O setor que mais puxou a alta do PIB cearense foi o de serviços, que avançou 2,24%. A agropecuária teve alta mais modesta, de 0,56%, enquanto a indústria voltou a apresentar queda de 1,61%. Essa é a sexta redução consecutiva no PIB industrial.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 22, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Previsão para 2023

Durante a apresentação do PIB do 1° trimestre de 2023, o Ipece também revisou sua projeção de crescimento da economia cearense para o ano.

Segundo o instituto, o PIB do Ceará deve crescer 1,94% ligeiramente acima do que é previsto para o crescimento do Brasil no ano, 1,84%.

A última projeção para o PIB do Ceará em 2023 foi feita em março, quando a perspectiva era de um crescimento menor no ano, 1,33%.

