Semiárido nordestino receberá usina para pesquisar agave como fonte de etanol

A planta-piloto será instalada em 2024 no Senai Cimatec Park, em Camaçari, na Bahia, onde os primeiros estudos estão sendo realizados.

O programa Brave (sigla em inglês para Desenvolvimento de Agave no Brasil) é uma parceria entre a Shell Brasil, o Senai Cimatec e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e é uma iniciativa inédita no mundo.

O semiárido nordestino vai receber a primeira biorrefinaria para pesquisa e desenvolvimento na exploração do agave, uma planta da espécie das suculentas, como fonte de biomassa para a produção de etanol , biogás e outros produtos.

Os recursos são oriundos da cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

O investimento realizado pela Shell, financiadora do projeto, é de, aproximadamente, R$ 100 milhões, divididos ao longos dos anos.

A etapa do programa prevê o desenvolvimento de tecnologias de mecanização para o plantio e a colheita e de processamento de diferentes espécies de agave. Ambas as frentes de atuação vão correr simultaneamente, ao longo de cinco anos.

Para o diretor de Infraestrutura da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e sócio da Nexbio, Expedito Parente Jr., esse projeto é importante porque traz a expectativa de uma matéria-prima energética para região do semiárido.

"É uma região bastante carente de oportunidades, com dificuldade de qualquer atividade agrícola pela carência de água. Então você conseguir adaptar uma cultura a esse clima, essas condições, tem um potencial de geração de emprego e renda muito grande", disse.

Expedito destacou que que é plenamente possível produzir etanol a partir do agave e que esse não deve ser o maior desafio tecnológico. O principal esforço será como fazer isso de forma competitiva no semiárido nordestino. Por ainda estar em estudo, ainda não há nenhum direcionamento do projeto chegar ao Ceará.