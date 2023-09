Cesta básica registrou deflação de 2,85% na Grande Fortaleza

Custo da cesta básica representa 52,64% do salário mínimo

Considerando o valor e tomando como base o salário mínimo vigente no país de R$ 1.320 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que desprender 107 horas e 07 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade.

O gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 1.928,04.Cesta

De acordo com o Dieese, comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em agosto de 2023, 52,64% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.

No semestre, o preço dos produtos da cesta na Grande Fortaleza registraram queda de 4,27% e de 2,50% no acumulado do ano. Isto significa que a alimentação básica em agosto de 2023 (R$ 642,68) está mais barata do que em fevereiro de 2023 (R$ 671,32) e mais cara do que em agosto de 2022 (R$ 626,98).

No semestre, dos produtos que compõem a Cesta Básica, os que sofreram maiores reduções nos preços foram o óleo (-24,97%), o feijão (-15,96%) e a carne (-9,49%). Três itens apresentaram elevações nos preços, são eles: o pão (5,44%), o açúcar (4,05%) e a manteiga (1,66%).

O levantamento mostra que na série de 12 meses a queda nos preços é puxada pela variação negativa observada no preço do óleo (-31,12%), do leite (-25,27%) e do feijão (-15,96%). Por outro lado, as maiores elevações vieram do tomate (62,34%), da farinha (28,32%) e do pão (8,84%).