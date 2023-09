5 dicas para promover a saúde mental no trabalho

Especialista explica como as empresas podem favorecer o bem-estar dos colaboradores com ações simples

“A velha ideia de romantizar o workaholic, de que quanto mais você rala, mais chances terá de receber reconhecimento, não respeitar os próprios limites (ou nem reconhecê-los) também contribui para exaustão”, explica Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas).

Outro levantamento, realizado pela Vittude, mostrou que 33% dos colaboradores avaliados apresentaram algum tipo de transtorno mental ao nível severo ou extremamente severo. Dentre as patologias consideradas no estudo estão: ansiedade, depressão e estresse.

Saúde mental é um tema que tem ganhado espaço entre os debates sociais, principalmente em ambientes de trabalho. Segundo dados da pesquisa “Índice de Bem-Estar Corporativo (IBC) do mercado”, realizada pela Zenklub, que mostra como está o bem-estar emocional em 13 setores, no 1º semestre de 2023, nenhum dos setores avaliados chegou ao índice mínimo ideal de bem-estar que o estudo exige.

Entretanto, ainda segundo a especialista, é “injusto atribuir responsabilidades individuais quando o problema é sistêmico e quando o medo de perder a fonte de renda é maior do que a coragem de se preservar. Por outro lado, esperar que o sistema mude, no curto prazo, é quase ingênuo da nossa parte, o que nos traz de volta às esferas mais particulares”.

Excesso de trabalho favorece o aumento de casos de burnout

Esse cenário de exaustão contribui diretamente para o aparecimento de quadros como o de burnout. Um estudo da International Stress Management Association (Isma) revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema.

“As pessoas desenvolvem sintomas e doenças que, juntos, podem ser lidos como Burnout, por esse motivo a causa da síndrome nem sempre será reconhecida de forma direta. Existem algumas variáveis responsáveis pelo adoecimento dos profissionais, como uma liderança que comete assédio, colegas que praticam bullying, cultura empresarial de performance com metas duras e inflexíveis, entre outros pontos que podem ser difíceis de serem levados à esfera judicial”, menciona Ana Tomazelli.

Criando ambientes de trabalho mais saudáveis

Para promover ações efetivas e combater problemas como estes, a psicanalista indica 5 dicas para as empresas promoverem ambientes de trabalho mais saudáveis aos colaboradores. Veja!

1. Promova um espaço seguro para o diálogo

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino (Ipefem), com mais de 200 participantes, mostra que apenas 37% dos profissionais se sentem totalmente seguros para discordarem da sua liderança no ambiente de trabalho.

Já 63% manifestaram alguma ressalva ou receio de se posicionar quando discordam da liderança. “Esses números refletem a insegurança psicológica dos ambientes corporativos, considerando que a segurança psicológica não deveria ser algo negociável”, diz Ana Tomazelli.