Nota fiscal para MEI vai mudar a partir desta sexta; entenda

A medida segue a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) e vale para os MEI prestadores de serviços para pessoas jurídicas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os Microempreendedores Individuais (MEI) terão que, a partir desta sexta-feira, 1º, realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) apenas no padrão nacional. A medida segue a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) e vale para os MEI prestadores de serviços para pessoas jurídicas. Para o Governo Federal e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), a adoção de um modelo único para a NFS-e é mais uma iniciativa que vai reduzir a burocracia, beneficiando a administração federal e, mais do que isso, os próprios contribuintes.

Assim, no portal emissor de nota fiscal, basta selecionar se deseja utilizar a “Emissão Completa” ou a “Emissão Simplificada”.

Ao escolher a “Emissão Simplificada”, é necessário preencher os dados solicitados. Somente é possível utilizar os serviços previamente cadastrados em “Serviços Favoritos” para efetuar a emissão da NFS-e. Já a opção “Emissão Completa” é obrigatória para alguns tipos de prestação de serviço, como exportação e serviços cujo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido no local do tomador.