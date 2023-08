Entenda o que muda com a desoneração da folha aprovada pela Câmara

Com a votação da Câmara, no entanto, houve uma ampliação do benefício para que todas as prefeituras sejam incluídas. Pelo projeto, a alíquota de contribuição vai variar de 8% a 18%, seguindo o critério com base no Produto Interno Bruto (PIB) per capita.



São cinco faixas ao todo:

8%: para municípios entre os 20% com menor PIB per capita



10,5%: para municípios entre os 20% e os 40% com menor PIB per capita



13%: para municípios entre os 40% e os 60% com menor PIB per capita



15,5%: para municípios entre os 60% e os 80% com menor PIB per capita



18%: para municípios entre os 20% com maior PIB per capita

*Com informações de Agência Brasil e Agência Estado