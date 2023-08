Fortaleza Liquida começa nesta quarta com descontos de até 70% e sorteio de carro

Os consumidores já podem aproveitar, a partir desta quarta, 30, os descontos oferecidos pelas mais de seis mil lojas participantes da Fortaleza Liquida 2023, em sua 14ª edição.

A promoção segue até o dia 6 de setembro para residentes da capital e da região metropolitana.

Além das ofertas, a Fortaleza Liquida vai oferecer R$ 50 mil em prêmios instantâneos, com as raspadinhas premiadas nos valores de R$ 100, R$ 200 e R$ 500. Fora a oportunidade de, a cada R$ 100, concorrer ao sorteio com um Corolla GLi e a um caminhão de prêmios.