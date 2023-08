Festival de gastronomia italiana reúne feira, música e promoções

A casa italiana vai oferecer refeições individuais completas, com entrada, prato principal e sobremesa a R$69, além de opções compartilhadas a R$ 129. Não haverá cobrança de ingresso para o festival.

Durante os dias do festival, estarão à venda massas frescas de fettuccine, tagliolini e outras receitas tradicionais. Para aqueles que preferem a experiência de finalizar o preparo do prato tipicamente italiano em casa, serão vendidos separadamente molhos de tomate, puttanesca, queijo e queijo com trufas.

Entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, acontece em Fortaleza o “ Festival Italiano ” de gastronomia. Promovido pelo restaurante Geppos Italiano, o evento promete uma experiência completa no país amante das massas.

Além da experiência gastronômica, o festival ainda contará com atrações musicais. No dia 30 de agosto, Hellen Aragão leva a uma viagem sonora, interpretando os sucessos de Laura Pausini. Na sequência, em 31 de agosto, Ricardo Máximo canta Andrea Bocelli, ícone da música clássica italiana. Em seguida, em 1 e 3 de setembro, Ju Maia e Hellen Aragão brindarão o público com apresentações de clássicos Italianos.

No dia 2 de setembro, clássicos do acordeon serão executados por Nonato Lima, renomado acordeonista cearense que já compartilhou o palco com grandes artistas como Ivete Sangalo, Dominguinhos e Fagner.

Festival Italiano no Geppos

Quando : 30 de agosto a 3 de setembro



: 30 de agosto a 3 de setembro Onde : Geppos Italiano, no shopping Jardins Open Mall (Av. Desembargador Moreira, 1011)

: Geppos Italiano, no shopping Jardins Open Mall (Av. Desembargador Moreira, 1011) Mais informações: @gepposrestaurante

