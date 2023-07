Beach Park tem ingressos de 10x de R$17 e R$160 no pix para residentes do Ceará

Entre os dias 21 de julho a 4 de agosto, o ingresso do Aqua Park estará à venda por R$ 170 (parcelados em até 10 vezes no cartão) ou por R$ 160 (via PIX). A promoção é uma boa oportunidade para a garotada aproveitar as férias e também se divertir nas atrações do Mundo Gloob, que pela primeira vez estão no parque aquático

Vem aí uma boa notícia para Residentes do Ceará que querem curtir o Beach Park! A campanha de preços promocionais exclusiva para os moradores do Estado está de volta. O período de 21 de julho a 4 de agosto terá venda de ingresso individual para o Aqua Park no valor de R$ 170, podendo ser parcelado em até 10 x R$ 17 no cartão de crédito, ou via PIX por R$ 160.

As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 1/10/2023, incluindo feriados. As compras dos ingressos poderão ser feitas no site ingresso.beachpark.com.br. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida.

Essa é uma ótima oportunidade para as famílias aproveitarem as férias e conhecerem de pertinho a programação exclusiva do Mundo Gloob. As atrações incluem arena de atividades infantis gratuitas, oficinas, pontos para fotos, meet and greet com personagens, entre outras brincadeiras inspiradas nos fenômenos “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e “Bugados”. O Mundo Gloob seguirá até o dia 30 de setembro no Aqua Park.

E para a diversão ser completa, tem novidade na área de gastronomia. O público agora tem à disposição um novo restaurante dentro do parque aquático, com o mesmo cardápio oferecido na praia e as melhores opções em frutos do mar e pratos regionais.



COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA E NOVAS ATRAÇÕES

O visitante deverá apenas apresentar, na entrada do parque, o documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Serviço

Entre em contato na Central de Vendas: (85) 4012 3030

Localização: O Beach Park está localizado em frente ao mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense