Edital do BNB prevê R$ 20 milhões para o setor de energias renováveis

Em valores nominais, esse é o maior edital de recursos não reembolsáveis da história do Fundeci do BNB.

O edital do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundeci) 01/2023 – Energias Renováveis será lançado nesta terça-feira, 29, às 10 horas, em evento em Natal (RN), com transmissão simultânea para auditórios de todos os estados da área de atuação da instituição financeira.

O Banco do Nordeste (BNB) vai destinar R$ 20 milhões , em crédito não reembolsáveis, para projetos de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação que proponham soluções para as cadeias produtivas de energias renováveis, com ênfase em hidrogênio verde.

A cerimônia será conduzida pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e terá participação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire.

Potencial do Ceará

Primeiro estado brasileiro a enxergar o potencial do hidrogênio na transição energética global, o Ceará possui hoje a maior quantidade de projetos de geração do combustível em desenvolvimento no País.

Já são pelo menos 32 memorandos de entendimento firmados com o Governo do Ceará para investimentos na área de hidrogênio verde. O mais recente, firmado no último dia 16 de agosto, foi com a empresa francesa EDF Renewables.

Mas, paralelo a isso, toda uma estrutura de investimentos têm se formado ao longo da cadeia produtiva. Estudo da Federação das Indústria do Ceará (Fiec) identificou, por exemplo, que dentro dos próximos quatro anos o hub de hidrogênio verde (H2V) terá a necessidade de capacitar 80 mil profissionais para atuar diretamente na área.

Veja quem pode pleitear recursos

Podem receber o apoio financeiro instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. Detalhes como período de inscrições, tipos de projetos aceitos, limites de valor e prazos de execução por projeto serão apresentados durante o evento de lançamento.

No ano passado, o BNB lançou dois editais do Fundeci. O primeiro aplicou R$ 8 milhões em projetos de difusão tecnológica. Já o segundo, lançado em dezembro, concedeu R$ 14 milhões em iniciativas relacionadas ao Programa de Aceleração da Agricultura Familiar.