ANP: diesel sobe acima de R$ 7 em postos de 11 Estados e chega a custar R$ 8 em MG

O preço máximo do litro do óleo diesel S10 ultrapassou o patamar de R$ 7 em postos de abastecimento de 11 dos 27 estados pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), chegando a ser encontrado a R$ 8 em São Paulo. A alta reflete o aumento de 25,8% dado pela Petrobras no dia 16 de agosto. Nos demais estados, os preços máximos ficaram acima dos R$ 6.

Já o preço mais baixo do diesel S10 foi registrado em Minas Gerais, de R$ 4,59. Os dados fazem parte do Levantamento semanal de preços da ANP, que apurou um aumento médio de 10% para o combustível.

Além dos preços mais altos da Petrobras, o diesel russo que vinha ajudando a abastecer o mercado com um valor menor do que do mercado internacional, está mais escasso e, portanto, mais caro.