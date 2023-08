Prévia da inflação em agosto fica em 0,73% na Grande Fortaleza

Gasolina chegou a R$ 6,19 em pagamentos através do cartão de crédito em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

A prévia da inflação em agosto ficou em 0,73% na região metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi a maior alta registrada no País para o mês. Cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta, com destaque para os gastos com Educação (2,60%) e Transporte (2,16%). Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foram divulgados nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, o indicador subiu 3,64% e, em 12 meses, 4,11%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em relação ao mês de julho, houve um crescimento de 0,95 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de julho (-0,22%). No comparativo com o mês de agosto do ano passado, o IPCA-15 registrou deflação de -1,31%.

De acordo com a pesquisa, além do grupo Educação, chama atenção a alta de 2,16% registrada no grupo Transportes, com o maior impacto no índice do mês (0,41 p.p.). Em parte isso se deve à alta dos gastos com gasolina (5,92%). Na sequência, vieram os grupos Habitação (0,91%), Saúde e cuidados pessoais(0,65%) e Despesas pessoais (0,58%). Já Alimentação e bebidas (-0,32%) registrou deflação. Regionalmente, a RM de Fortaleza foi a que apontou maior variação no índice, dentre as demais participantes da pesquisa. Isso se explica, em parte, por conta da alta da gasolina (5,92%) e da energia elétrica residencial (3,23%). Veja os cinco itens que ficaram mais caros em agosto na Grande Fortaleza: Táxi: 13,89%

Manga: 12,45%

Mamão: 8,96%

Produto para pele: 6,75%

Gás veicular: 5,97%

Veja os cinco itens que ficaram mais baratos em agosto na Grande Fortaleza: Goiaba: -12,3%

Passagem aérea: -11,32%

Maracujá: -8,5%

Peixe - palombeta: -5,8%

Tomate: -4,87%

Prévia da inflação no Brasil O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,28% em agosto, 0,35 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de julho (-0,07%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,38% e, em 12 meses, de 4,24%, acima dos 3,19% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2022, a taxa foi de -0,73%. Sete grupos, dos nove pesquisados, registraram alta em agosto. A maior variação (1,08%) e o maior impacto (0,16 p.p.) vieram de Habitação. Também apresentaram alta os grupos Saúde e cuidados pessoais (0,81%) e Educação (0,71%), que contribuíram com impactos de 0,11 p.p. e 0,04 p.p., respectivamente. No lado das quedas, o destaque ficou com Alimentação e bebidas (-0,65%), que contribuiu com -0,14 p.p. Os demais grupos ficaram entre a queda de Vestuário (-0,03%) e a alta de Despesas pessoais (0,60%).