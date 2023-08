Imposto de Renda: veja o que muda em cada faixa com texto aprovado

No Ceará, 125.604 contribuintes que declararam residência no Estado receberão R$ 201.024.784,28 neste terceiro lote do IR 2023 Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 24, a Medida Provisória que corrige os valores da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Com isso, empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebam até R$ 2.640 não precisam pagar imposto de renda. Veja mais abaixo como vai ficar cada faixa de renda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para operacionalizar a nova medida, esta faixa de isenção foi ampliada para R$ 2.112, sendo permitida a dedução automática de R$ 528 de forma opcional. Ou seja, quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual não será prejudicado.

Para calcular o Imposto de Renda você vai precisar ter em mãos os seguintes dados: Valor do salário bruto.



Valor da dedução por despesas.



Valor da dedução por dependentes.



INSS multiplicado pela Alíquota.

Assim que você conseguir esses valores, basta aplicar na seguinte fórmula: Imposto de Renda retido na fonte = [(Salário bruto - dependentes - INSS) X alíquota] - dedução Por exemplo, se você recebe de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, sua alíquota é de 15% e o valor total de dedução do IR fica R$ 370,40.

Anos sem reajuste da tabela do Imposto de Renda A última atualização da tabela do IR foi em 2015. Há 8 anos a faixa de isenção havia sido fixada em R$ 1.903,98. Desde então, a inflação foi de aproximadamente 50% e nenhum reajuste aconteceu. Por causa da falta de atualização da tabela do Imposto de Renda, cada ano mais pessoas tiveram que pagar o imposto de renda. Além disso, o Ministério da Fazenda divulgou que o governo deve deixar de receber R$ 3,2 bilhões em 2023 (de maio a dezembro), R$ 5,88 bilhões em 2024 e R$ 6,27 bilhões em 2025.