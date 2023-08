Bolsa Família: Caixa paga hoje aos beneficiários com NIS final 6

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Bolsa Família contemplou atualmente 20,9 milhões de famílias, com gasto aos cofres públicos de R$ 14 bilhões Crédito: Thais Mesquita

A parcela de agosto do Bolsa Família será paga nesta sexta-feira, 25, aos beneficiários dentro dos critérios do programa com o número do NIS final 6. Neste mês, também será pago o Vale-gás. Em agosto, o valor médio do benefício repassado aos cearenses será de R$ 678,73, menor do que o pago em julho, quando chegou a R$ 684,17. Confira o calendário completo mais abaixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O programa também tem o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), trazendo mais eficiência na busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indícios de irregularidades.

Consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda sai nesta semana Fortaleza é o município com a maior quantidade de famílias atendidas pelo programa, com 343,7 mil famílias (num repasse de R$ 227,7 milhões pelo Governo Federal). Já Marco é o que possui o maior valor médio distribuído, sendo em torno de R$ 728,04.

Atualmente, são pagos o valor mínimo de R$ 600 por família, além de um adicional de R$ 150 por criança até seis anos e R$ 50 para cada dependente entre sete e 18 anos, gestantes e mulheres que estão amamentando. Bolsa Família no Ceará O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 567,6 mil pessoas no Ceará em agosto. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 1 milhão de pessoas no Estado. No Brasil, o Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários em agosto na comparação com julho. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior.



Ao todo, R$ 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio nacional é de R$ 686,04.

Veja o calendário do Bolsa Família em agosto de 2023 NIS com final 1 - 18/08

18/08 NIS com final 2 - 21/08

21/08 NIS com final 3 - 22/08

22/08 NIS com final 4 - 23/08

23/08 NIS com final 5 - 24/08

24/08 NIS com final 6 - 25/08

25/08 NIS com final 7 - 28/08

28/08 NIS com final 8 - 29/08

29/08 NIS com final 9 - 30/08

30/08 NIS com final 0 - 31/08 Como saber se eu fui aprovado no Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, mas segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta irá realizar mensalmente revisões no banco de dados de beneficiários para inclusão de novas famílias na lista de pagamento e para identificar possíveis irregularidades. Irregularidades No dia 12 de abril, o Ministério do Desenvolvimento Social deu início ao bloqueio do Bolsa Família para 1,2 milhão de pessoas que, dizendo que moravam sozinhas, passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, no segundo semestre do ano passado.

O objetivo do Governo Federal é evitar fraudes no Bolsa Família e destinar os recursos às famílias que realmente precisam do programa. No mês de abril, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social realizou um exame com maior cautela nos beneficiários do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) que foram incluídos no programa às vésperas da eleição de 2022. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias informou que, diferentemente da primeira fase do pente-fino, quando os beneficiários em situação irregular foram automaticamente desligados, será aberto um prazo para que os alvos da apuração possam dar explicações.