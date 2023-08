Teve viagem cancelada pela 123 Milhas? Saiba os seus direitos

Advogado listou dicas do que fazer em caso de viagem cancelada

Ou seja, a 123 Milhas não está devolvendo o valor, mas sim uma espécie de vale-compras no site no preço que o consumidor pagou.

A agência diz que os valores serão devolvidos integralmente em "vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado". Sendo assim, o usuário só poderia usar o valor em produtos dentro da própria plataforma da 123 Milhas, como passagens, pacotes ou hotéis.

Para o advogado e professor de direito do consumidor, Leonardo Leal, "a prática caracteriza-se como prática abusiva, sendo ainda um descumprimento de obrigação contratual assumida, violando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a regulação do setor aéreo".



Leonardo listou algumas dúvidas que os usuários que foram prejudicados de alguma forma com os cancelamentos possam saber como resolver a situação. Veja abaixo.

Quero receber o valor em dinheiro, o que eu faço?

Leonardo Leal: Deve entrar em contato com a empresa para buscar uma solução, não sendo possível, ingressar via órgão administrativos de defesa do consumidor ou por ação judicial

Como denunciar se eu não for reembolsado?

Leonardo Leal: Uma plataforma vantajosa para reclamação é a da Senacon, pois não exige deslocamento físico. consumidor.gov.br

Tive outros gastos com hospedagem, passeios e outros voos, posso exigir que a agência cubra esses gastos?

Leonardo Leal: Sim, o fornecedor é obrigado a reparar os danos causados já forma dos artigos 18 e 12 do Código de Defesa do Consumidor.