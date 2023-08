"Grave": Governo Federal manda Senacon investigar 123 Milhas

Agência de viagens 123 Milhas anunciou que irá suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. Ministério do Turismo pediu que Secretaria Nacional do Consumidor avalie caso

O Governo Federal vai analisar a postura da agência de viagens 123 Milhas, que anunciou que irá suspender os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. Ministério do Turismo pediu que Secretaria Nacional do Consumidor avalie caso.

Por meio de nota, o Ministério do Turismo informou neste sábado, 19, que acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), avalie a instauração de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos, identifique todos as pessoas atingidas e promova a reparação de danos a todos os clientes prejudicados.

