Gastos de estrangeiros sobem 18% no Ceará

È o que mostra estudo do Itaú Unibanco a partir do volume de compras feitas com cartão de crédito fora do país

A retomada do turismo internacional no Ceará já começa a refletir também em uma maior expressividade do consumo. Levantamento feito pela Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, mostra que os gastos de estrangeiros no Estado cresceram 18% no primeiro semestre deste ano, ante igual período do ano anterior.

O estudo feito com base nas compras com cartões de crédito emitidos fora do país mostra que entre os segmentos com maior alta no consumo está a hospedagem, com avanço de 66% no faturamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, aparecem supermercados, com 22% e entretenimento, com 21%.