Desenrola já limpou nome de 5 milhões de endividados

O número de consumidores desnegativados automaticamente já superou a expectativa do Governo. Antes do lançamento do programa, o Ministério da Fazenda estimava que o programa limparia o nome de 1,5 milhão de consumidores com dívidas de até R$ 100.

Impacto do Desenrola em quatro semanas

De acordo com o balanço da Febraban, as renegociações pelo Desenrola implicaram numa recuperação de R$ 8,1 bilhões em dívidas e 985 mil clientes beneficiados na faixa 2 do programa, no qual os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais.

Essa faixa inclui as dívidas bancárias dos clientes que tenham renda mensal superior a 2 salários-mínimos e menor que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no Cadastro Único do Governo Federal.

A adesão ao programa irá até o dia 31 de dezembro.

“Os números do Desenrola falam por si e são uma grande satisfação para todos, bancos, governo e a sociedade. A grande adesão e o interesse pelo programa na Faixa 2 são uma amostra do que virá em setembro, com a Faixa 1”, avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Desenrola: cronograma do programa de renegociação de dívidas



Segundo as informações divulgadas pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, o governo trabalha com os seguintes prazos:

17 de julho: início da Faixa 2 e cadastro dos credores no programa



Agosto: leilão de créditos para definir instituições financeiras contempladas



Setembro: início da renegociação para o público em geral



Desenrola vai englobar bens e imóveis

O Desenrola Brasil, programa do Governo Federal voltado para renegociação de dívidas, vai poder renegociar dívidas de bens e imóveis já nesta etapa.