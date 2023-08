Descubra a importância da Educação Financeira nas escolas

Noções financeiras devem ser ensinadas ainda na infância

A educadora financeira Aline Soaper acredita que a relação da atriz com os pais seria diferente se Larissa tivesse conhecimento sobre educação financeira. “Além de alfabetização financeira, crianças e adolescentes que exercem atividades remuneradas, desde que devidamente autorizadas pela lei, devem receber instruções sobre contratos, saber o quanto estão recebendo pelo trabalho realizado e proporcionalmente à sua maturidade, para poder decidir o que fazer com esse dinheiro“, afirma.

Ela destaca que para além dos pais, a instituição escolar desempenha um papel de importância na autonomia entre os jovens, integrando de maneira eficiente a educação financeira no ambiente de aprendizado. Para ela, se Larissa Manoela tivesse tido a oportunidade de participar de aulas de instrução financeira durante na infância, a história poderia ter sido diferente.

“Isso poderia resultar em um impacto reduzido quando o tema se tornasse objeto de diálogos abertos e decisões colaborativas, ao invés de se restringir a escolhas tomadas somente pelos pais em relação aos frutos do trabalho de uma atriz que iniciou sua trajetória na infância, mas que hoje é uma adulta com capacidade para gerir independentemente seus recursos financeiros”, garante.

Maturidade financeira desde cedo previne problemas futuros

Nesse sentido, a educadora financeira acredita que bons resultados podem ser conquistados por aqueles que aprendem a usar bem o dinheiro desde cedo.

“No curto prazo, as crianças se tornam mais conscientes no uso do dinheiro, compreendem melhor a importância de cuidar dos recursos que possuem, como brinquedos e roupas, aprendem a economizar energia e reduzem os pedidos para comprar tudo o que desejam. A médio prazo essa criança aprende a poupar e se interessa em aprender a gerir o dinheiro e no longo prazo será um adulto muito mais saudável financeiramente”, explica a educadora financeira, Aline Soaper.

Educação financeira ajuda as crianças a darem valor ao dinheiro (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

O ensino é adaptado de acordo com a idade Ainda segundo Soaper, a função das instituições de ensino neste processo é preparar os alunos para os desafios que terão na vida ao lidar com o trabalho, o dinheiro e a gestão desse recurso. “A educação financeira deve ser ensinada desde os primeiros anos de escola, porque todas as pessoas vão usar o dinheiro na fase adulta, e o papel da escola é preparar o aluno para a vida profissional o que envolve diretamente o dinheiro. Na Educação Infantil, a partir de 4 anos já podemos iniciar o tema de forma totalmente lúdica, com uma metodologia voltada para essa faixa etária. Não é mais uma opção, é fundamental ter esse conhecimento”, ressalta Aline. Os jovens precisam enxergar o dinheiro com responsabilidade No último dia 26 de julho, o governo de São Paulo anunciou a reformulação do ensino médio no estado para o ano letivo de 2024. A secretária de Educação (Seduc-SP) decidiu reduzir o total de itinerários formativos e inseriu novas disciplinas na grade escolar, como Educação financeira. Aline Soaper deixa um conselho para os jovens que querem aprender a usar o dinheiro de forma consciente e a investir melhor.