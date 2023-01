Fortaleza é a melhor do Nordeste para investir e 4ª do País, diz estudo

Ranking da Bloom Consulting Brasil City Brand Ranking trouxe as 100 melhores cidades brasileiras para viver, visitar e investir

Fortaleza é destaque em estudo inédito da Bloom Consulting Brasil City Brand Ranking. A capital cearense aparece como quarta melhor cidade do Brasil para investir, quinta para visitar e sexta para viver. No conjunto geral dos índices, a Capital fica como quinta colocada do País.

No Nordeste, Fortaleza aparece como a melhor cidade para investir, e é a segunda nos índices de viver e visitar.

O estudo traz uma análise da performance dos 100 municípios brasileiros mais populosos nos quesitos visitar, viver e investir através de uma análise de dados quantitativos, estatísticos e digitais conduzida a partir de uma metodologia própria.

O objetivo do ranking é revelar e destacar os municípios brasileiros que adotam boas práticas de estratégias de promoção, visibilidade e procura proativa, além de oferecer as melhores plataformas online e redes sociais e possuir os melhores indicadores estatísticos nas categorias consideradas no estudo.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, o bom posicionamento de Fortaleza no ranking de investimentos mostra os resultados das políticas públicas da prefeitura, de apostar na qualificação profissional e no crédito orientado.

"Apostar no pequeno empreendedor é o que tem movimentado a economia da cidade. Em 2023 queremos continuar com trabalho sério e garantir mais oportunidade e emprego para a nossa população”, disse.

Além de Fortaleza, a outra cidade cearense que apareceu no ranking nacional foi Caucaia, com a 98ª colocação geral, sendo a 91ª para visitar, 97ª para viver e 100ª para investir.

