Restaurante temático abre em Guaramiranga com investimento de R$ 2 milhões

Com investimento de R$ 2 milhões, um restaurante foi inaugurado em Guaramiranga como primeiro empreendimento gastronômico temático da cidade.

O Restaurante A'mar iniciou as atividades no início de agosto sob a articulação da empresária Patrícia Leitão, que atua na região no segmento de imóveis. O empreendimento é focado em frutos do mar e possui decoração voltada para a temática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dono do empreendimento é o empresário Hykaro Rhavid Barreto, que também administra uma esfirraria na cidade serrana.

Desde a inauguração, o local está gerando 10 empregos diretos. No cardápio consta pratos com polvo, carne do sol, camarão, peixes, entre outras coisas.

O Restaurante A'mar está localizado no centro de Guaramiranga, na rua Joaquim Alves Nogueira, 670.

Vai empreender? Veja no Dei Valor as melhores franquias para investir