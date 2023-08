Almoço pode ficar mais caro com portabilidade no vale-refeição, diz Abrasel

A discussão a respeito da portabilidade dos vales-refeição vem gerando debates. Uma medida provisória (MP), sancionada em setembro do ano passado, estabeleceu que o trabalhador poderia trocar a prestadora dos benefícios e usar o seu cartão em qualquer maquininha.

No entanto, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) ressalta que a portabilidade pode não ser tão benéfica assim para o trabalhador. O líder de conteúdo da associação, Eduardo Camargo, falou sobre o assunto no programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Ele ressalta que hoje existe uma diversidade muito grande de pequenas empresas que trabalham com o cartão, e que a portabilidade abre portas para empresas grandes trabalhando neste mercado de cartões oferecerem cashback para o trabalhador, mas que apesar de parecer vantajoso, é uma armadilha.

"Esse custo vai ser repassado para os bares e restaurantes, e o bar e restaurantevai ter que passar isso para o cardápio, e aí o preço da refeição aumenta, o que traz prejuízo para o trabalhador e para o país", analisou.

O representante da associação lembrou ainda que os associados ainda estão cobrindo prejuízos da pandemia, onde foram acumuladas dívidas com os estabelecimentos fechados e com restrições, e que é impensável para o empresário não repassar esse custo para o cardápio.