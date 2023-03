Trabalhador paga metade das refeições do próprio bolso, diz pesquisa

Estudo aponta que benefício só dá para se alimentar em cerca de 11 dias por mês em 2023, metade do que as empresas consideram para a realização do crédito

Uma pesquisa realizada pela Sodexo identificou que o benefício que auxilia o trabalhador a se alimentar em restaurantes tem duração de apenas 11 dias por mês em 2023, o que é metade do que as empresas consideram para a realização do crédito, fazendo com que o funcionário banque do próprio bolso a outra metade.

O estudo identificou que muitas empresas aumentaram o valor do benefício em 2022 e 2023, só que com a alta no preço dos alimentos, não tem sido o suficiente para o trabalhador se alimentar fora de casa. No ano passado, por exemplo, o vale refeição cobria, em média, 13 dias de trabalho.

De acordo com o último balanço divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), ovalor médio que os trabalhadores gastam para se alimentar no quilo é de R$ 40,64 por refeição.

Foi identificado também que, por ter de pagar metade das refeições por conta própria, o trabalhador acaba fazendo escolhas mais baratas, muitas vezes não saudáveis, optando por almoçar sanduíches, salgados e até mesmo shakes.

Segundo a nutricionista da Sodexo, Soraia Batista, o consumo frequente destes tipos de alimentos pode gerar diversos riscos à saúde no longo prazo.

"É importante escolher opções naturais e integrais, que mantêm a saciedade por mais tempo. Os carboidratos simples, por exemplo, como pães e biscoitos, são digeridos de maneira mais rápida, o que faz com que se tenha fome mais cedo”, disse.

